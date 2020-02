Rinnovo Milik, niente accordo. Ma il polacco vuole il decimo gol

Rinnovo Milik, si allontana l’accordo tra le parti. Il polacco vuole però trovare il decimo gol in campionato

Il rinnovo di Milik si complica notevolmente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con il giocatore polacco: le parti sono distanti, si avvicina una cessione in estate.

Ad ogni modo Milik sarà il titolare nel match di domani contro il Torino: indipendentemente da ciò che succederà a fine stagione, il giocatore vuole raggiungere il decimo gol in campionato.