Rinnovo Pezzella, l’agente: «Ne parleremo dopo il Coronavirus»

L’agente di Pezzella, Martin Guastadisegno, ha fermato le voci sul rinnovo del capitano della Fiorentina a causa del Coronavirus

L’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, non ha voluto parlare del futuro del capitano della Fiorentina: «Oggi non è il momento di parlarne, ora si parla della vita, è questo il futuro. Tre mesi fa, sì, volevamo capire cosa sarebbe successo, si discuteva di allungare il contratto con Pradè e Barone, ma ora no. Non è il momento per certe cose».

«German stesso mi ha chiesto di non parlarne, lo faremo poi quando tutto sarà finito e staremo meglio. Pradè l’ho risentito, più o meno dieci giorni fa, ma solamente per chiedergli come stava, se era al sicuro e in salute», ha concluso il procuratore ai microfoni di firenzeviola.it.