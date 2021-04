Rinnovo Ranieri, botta e risposta a distanza tra il tecnico e Ferrero

Rinnovo Ranieri, botta e risposta a distanza tra il tecnico della Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero. Le ultime

Alla vigilia di Sampdoria-Napoli non è la partita a tenere banco. L’argomento più caldo resta il rinnovo di Claudio Ranieri, che non sembra si possa concretizzare a fine stagione. Botta e risposta a distanza tra il tecnico della Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero. Il primo, a margine della conferenza stampa, ha replicato alle affermazioni del patron doriano.

«Ferrero mi vuole abbracciare? Non so se il Dpcm in vigore lo permette, per il distanziamento sociale. Per cui credo che questo abbraccio non avverrà», questa la replica secca di Ranieri riportata da Repubblica. Sulle dimissioni, invece, risposta tecnica: «Non posso farlo, essendo in scadenza». Nessun incontro tra i due è in programma per discutere il rinnovo. Forse si incroceranno a Bogliasco nella giornata di oggi, qualora Ferrero decidesse di assistere al derby di Primavera.