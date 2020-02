Rinnovo Szczesny: il portierà resterà alla Juve fino al 2024

Rinnovo Szczesny: il portiere polacco sarà un giocatore della Juventus fino al 2024. Grande iniezione di fiducia per il numero 1

La Juventus non perde tempo e blinda Wojciech Szczesny. Il portiere polacco classe 1990 ha appena rinnovato il suo contratto con la società bianconera fino al prossimo 2024.

Szczesny quindi difenderà i pali della Vecchia Signora almeno per altri quattro anni: arrivato in bianconero nel 2017 come secondo di Buffon, dalla scorsa stagione ricopre il ruolo di primo portiere. Grande fiducia per il portiere polacco.