Theo Hernandez, rinnovo o cessione? Il Bayern in pressing

Theo Hernandez potrebbe essere davanti a un bivio: rinnovo o cessione? Il francese è finito nel mirino del Bayern che perderà Davies.

Il Milan sa bene che in estate potrebbero arrivare delle offerte per i propri big e, di conseguenza, anche per Hernandez il cui contratto va in scadenza il 30 giugno 2026. Il club, nelle prossime settimane, avrà dei contatti con l’entourage del giocatore per capire i termini di un eventuale rinnovo con adeguamento. Attualmente Hernandez ha una valutazione vicina ai 100 milioni, ma è evidente che in caso di offerta non inferiore agli 80 milioni, il Milan possa trattare ovviamente non dovesse rinnovare coi rossoneri. Lo scrive Tuttosport.