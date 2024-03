Rinnovo Theo Hernandez, ecco la mossa del Milan

Il Milan vuole giocare d’anticipo e allontanare le voci di mercato di Theo Hernandez, pronta l’offerta per il rinnovo

Il Milan vuole giocare d’anticipo e allontanare le voci di mercato di Theo Hernandez, pronta l’offerta per il rinnovo.

Per allontanare le sirene di mercato (in particolare il Bayern Monaco, pronto a fare sul serio per lui nelle prossime settimane), il club rossonero prepara una proposta per un rinnovo per altri tre anni con aumento dell’ingaggio per quanto riguarda la parte fissa, inserendo anche bonus facilmente raggiungibili. Lo riporta il Corriere dello Sport.