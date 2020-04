Ferdinand: «Nel 2003 O’Shea ansimava in marcatura su Ronaldo»

Rio Ferdinand parla della prima volta che affrontò Cristiano Ronaldo: ecco le parole dell’ex centrale inglese

Rio Ferdinand parla della prima volta in cui affrontò Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole a margine di un evento EA Sports, riportate da Goal.com.

FERDINAND – «Abbiamo giocato contro lo Sporting nel 2003, al rientro nello spogliatoio dopo il primo tempo John O’Shea aveva bisogno di una bombola di ossigeno dopo che era stato in marcatura su Ronaldo. Era a pezzi e stava seduto lì ansimando. Gli dicevamo di stare in marcatura su di lui, ma lui neanche ci rispondeva, era a corto di fiato. Poi ci è stato detto che alcuni dirigenti stavano cercando di far firmare a Ronaldo un accordo».