Ripresa Liga, stop agli allenamenti: non c’è accordo tra le parti

Ripresa Liga, stop preventivo agli allenamenti: non c’è accordo tra le parti per un’eventuale data. Bocciata la proposta di Tebas

Denunce, litigi e nessun accordo sulla ripresa. C’è parecchio caos in Liga, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le date proposte dal presidente Tebas (30 maggio, 6 giugno o 28 giugno) non hanno avuto riscontri positivi, almeno per il momento.

Non solo, tra audio delle riunioni pubblicati (alcuni file sarebbero arrivati alla stampa) e il caso della Real Sociedad, che ha deciso di riaprire il centro sportivo, in Spagna c’è davvero molta confusione.