Ripresa Serie A: si allarga il fronte dei favorevoli, solo in 4 sono contrari

Si allarga il fronte dei club favorevoli a tornare a giocare in Serie A: solo quattro rimangono contrari. I dettagli

Manca l’ultimo sì dal governo e poi FIGC e Lega potranno dare il via libera ai club di Serie A per tornare ad allenarsi dal 4 maggio. Da ieri, sulla discussa ripresa o meno del campionato, si è allargato il fronte dei favorevoli.

Come riporta Il Corriere dello Sport a questo partito si è iscritto il Milan dopo le parole del suo presidente Paolo Scaroni. Si è iscritta a questo partito anche l’Inter che è stata la prima a richiamare i propri calciatori migrati all’estero. Lega e FIGC ovviamente dovranno scontrarsi anche con alcuni club medio piccoli che non vogliono la ripresa per questioni economiche o di classifica (Genoa, Torino, Udinese e Brescia). Rimangono ancora indecise la SPAL di Mattioli e la Sampdoria di Ferrero, tutti gli altri club sono più o meno allineati per una ripartenza.