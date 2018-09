La riscossa di Donnarumma: finalmente decisivo anche in nazionale

Spesso discusso, Donnarumma ha ben figurato alla prima gara ufficiale con l’Italia, mostrandosi più maturo e allontanando, per il momento, le critiche

Bentornato Gigio! Alla prima gara ufficiale con la maglia azzurra, Donnarumma ha finalmente dato segnali di ripresa. Dopo un lungo periodo di appannamento si è infatti rivisto quel giovane fenomeno che ha incantato il mondo, candidandosi come pretendente più accreditato al ruolo di dopo Buffon. Con la Polonia ha sfoderato alcuni interventi da fuoriclasse, con quella parata di riflesso sulla conclusione ravvicinata di Piotr Zielinski. I tifosi aspettavano da tempo una prestazione di questo genere e il tempismo di Gigio non poteva essere migliore. Per giocare una gara del genere, alla prima da titolare in una competizione ufficiale, quando una leggenda come Buffon ha appena lasciato la Nazionale, devi sicuramente avere qualcosa di speciale dentro di te. Quello che si chiede ora al giovane portiere del Milan è di continuare su questa strada, mettendo in mostra sempre quella maturità ammirata sul campo del Dall’Ara di Bologna.

Proprio la solidità mentale è sempre stato il punto debole di questo ragazzo nato nel 1999. Spesso va in crisi al primo momento di difficoltà o alla prima critica ricevuta. Quest’anno però le cose sembrano poter cambiare. Dopo la brutta gara di Napoli infatti, Donnarumma si è rimesso a lavorare sodo, pensando solo al campo e a fare quello che gli riesce meglio: parare. In questo senso deve avergli fatto molto bene la presenza di Pepe Reina nello spogliatoio rossonero. Oltre ad essere stimolato dalla concorrenza con lo spagnolo, il numero 99 può sicuramente imparare moltissimo sia tecnicamente che psicologicamente da un portiere esperto come l’ex Napoli e Liverpool. Tutti i tifosi del diavolo e della Nazionale si augurano che Gigio possa continuare su questa strada. In quel caso potremo finalmente dire di aver trovato finalmente il degno erede di Buffon.