Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventisettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventisettesima giornata di Serie B che si svolgerà tra martedì 1 mercoledì 2 marzo: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Prosegue senza sosta il campionato cadetto con un nuovo turno infrasettimanale che propone subito una sfida ad altissima quota tra la capolista Cremonese e un Benevento pronto all’aggancio. Sfida ostica anche per l’inseguitrice Brescia che contro il Perugia non avrò vita agevole. Turni casalinghi per le altre big impegnate di mercoledì: l’altra primatista Lecce ospita il pericolosissimo Ascoli, il Pisa cerca riscatto al cospetto del Crotone, così come il Monza che attende il Parma.

Martedì 1 marzo

Benevento-Cremonese ore 18.30

Brescia-Perugia ore 18.30

Ternana-Pordenone ore 18.30

Alessandria-Como ore 20.30

Mercoledì 2 marzo

Reggina-Vicenza ore 18.30

Lecce-Ascoli ore 18.30

Spal-Cittadella ore 18.30

Frosinone-Cosenza ore 18.30

Monza-Parma ore 18.30

Pisa-Crotone ore 18.30

CLASSIFICA

Cremonese 49

Lecce 49

Brescia 48

Pisa 46

Benevento 46

Monza 44

Ascoli 42

Cittadella 42

Perugia 41

Frosinone 41

Como 35

Reggina 35

Parma 32

Ternana 31

Spal 27

Alessandria 23

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12

