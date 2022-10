Ritorno amaro di Potter a Brighton: 4 a 1 per la formazione di De Zerbi

Il Brighton di De Zerbi batte il Chelsea dell’ex Potter con il risultato di 4 a 1: i dettagli

Il ritorno a Brighton è amaro per Potter, almeno per quanto riguarda il risultato: infatti, è la formazione di De Zerbi a vincere il match per 4 a 1.

L’allenatore del Chelsea, però, è stato accolto come un eroe dai suoi ex tifosi che saranno per sempre riconoscenti a colui che ha fatto vedere il grande calcio nella cittadina inglese.