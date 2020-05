Riunione Federale Figc LIVE: iniziato l’incontro

Riunione Federale Figc, alle ore 12.00 scatta il via. Tanti i temi sul tavolo, il futuro del calcio italiano post Covid-19 verrà deciso nelle prossime ore

(dal nostro inviato a Roma) – Alle ore 12.00 è scattato il consiglio federale della FIGC. Tanti i temi, si deciderà il futuro del calcio italiano.

12.00 – Come da convocazione è iniziato il consiglio Federale FIGC. Nelle prossime ore conosceremo ulteriori dettagli.

11.55 – Presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste è arrivato in sede alle ore 11.20.

11.52 – Arrivato anche il presidente della Lega Pro Ghirelli.

11.50 – Cosimo Sibilia, presidente della LND, è arrivato in sede. Ci siamo, chi non è presente si riunirà in videoconferenza.

11.45 – Alle ore 12.00 prenderà il via la riunione Federale FIGC. Si decide il futuro della serie A.