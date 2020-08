L’ex fantasista brasiliano ha parlato del possibile addio di Messi al Barcellona

Rivaldo, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, ai microfoni di Betfair ha commentato il possibile addio di Lionel Messi alla squadra blaugrana.

«Se Messi dovesse lasciare gratis, sarebbe un dramma per il Barcellona. È triste vederlo andar via così. È un momento complicato ma sarebbe un dramma se andasse via gratis per il Barcellona, perdere la sua stella senza ricevere nulla in cambi».