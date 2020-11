Rizzoli Marotta, botta e risposta: «Rocchi mai presentato», l’ex arbitro: «Ha parlato con Ausilio»

Piccolo botta e risposta tra Beppe Marotta e Nicola Rizzoli all’interno di Sky Calcio show: questo il dialogo

Beppe Marotta, dopo Inter-Parma, si è lamentato aspramente per l’arbitraggio avuto contro i ducali e, davanti alle telecamere di Sky, ha chiesto un dialogo aperto con la classe arbitrale. Nicola Rizzoli, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha risposto all’ad nerazzurro affermando che quest’anno è stata istituita la figura di Gianluca Rocchi per dialogare con i club.

Marotta ha scritto in diretta durante Sky Calcio Show spiegando che tale figura non sarebbe mai stato ufficialmente presentato in Lega Serie A. Pronta la controreplica di Rizzoli:

«So che è già stato alla Sampdoria, alla Lazio. Andrà a breve al Milan, so che la Lega ha mandato un fax a tutte le squadre di Serie A, noi l’abbiamo ufficializzato al raduno di Tivoli. È ufficiale al 100 per cento. Anzi, da quel che so io aveva parlato con Ausilio per andare da loro in ritiro, ma in questo periodo, per tamponi e situazioni del genere, non è stato possibile. Probabilmente Marotta non lo sapeva, mi fa piacere renderlo noto a tutti i club. È un ruolo federale, proprio per spiegare le decisioni e cosa hanno sbagliato»