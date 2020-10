Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma

RIGORE NON ASSEGNATO – «Della partita parlerà l’allenatore. Non voglio creare un alibi, per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa, è doveroso in quanto dirigente esprimere le nostre considerazioni sugli arbitraggi. È l’unico strumento che abbiamo per comunicare i nostri pareri. C’è un vuoto regolamentare: il VAR interviene solo in caso di estremo errore dell’arbitro. Ciò non giustifica che si debba assistere a un susseguirsi di azioni sbagliate. Oggi c’era un rigore in nostro favore. O l’arbitro presta attenzione oppure si utilizza il VAR. E non parzialmente, altrimenti si creano situazioni di forte disagio».

VAR – «Io ero favorevole alla tecnologia, ma per limitare gli errori. Un episodio simile è l’esempio di quanto serva il supporto tecnologico. Penalizzati? È un fattore che avviene per tutti i club, ma in questo caso l’errore è reiterato. Piccinini oggi non doveva arbitrare per via della defezione di Pairetto. Anche in Benevento-Inter non ci ha assegnato un rigore».

INTER – «Stiamo vivendo un momento difficilissimo, i ragazzi hanno fatto solamente una settimana di riposo. Il campionato è lunghissimo, il pareggio è un grande risultato per come si sono messe le cose».