Robben chiama l’Olanda a 37 anni: «Giocherei agli Europei»

Arjen Robben, fuoriclasse del Groningen, sogna di vestire la maglia dell’Olanda ai prossimi Europei: le sue dichiarazioni

Arjen Robben non smette mai di stupire. Al termine del match contro l’Emmen, il fuoriclasse olandese non ha trattenuto le lacrime. E all’età di 37 anni, dopo il Groningen sogna di vestire ancora la maglia della Nazionale durante EURO 2020. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN.

«Ho fatto tanta strada, questo è quello che volevo. Voglio aiutare il club e voglio giocare a calcio. Se posso e ci riesco, sono molto felice. È stata dura e difficile, ma ho continuato a lottare. La ricompensa doveva arrivare prima o poi. Mi sono divertito come un bambino ed era importante anche per la squadra. Se mi chiamasse l’Olanda per l’Europeo? Ci andrei. Sarebbe divertente, ma devo essere realistico, essere molto in forma e sapere in che modo poter contribuire alla squadra».