Rodrigo Napoli: come gioca l’attaccante del Valencia

Il Napoli è interessato a Rodrigo Moreno Machado. Quali sono le caratteristiche dell’attaccante del Valencia

Pur con una clausola molto elevata, il Napoli sembra fare sul serio per Rodrigo Moreno Machado. In questo biennio con Marcelino, l’attaccante spagnolo è stato uno dei pilastri del 442 adottato dal tecnico asturiano.

Mancino di piede, Moreno è una punta estremamente mobile in grado di saper coesistere con un centravanti vicino (può quindi intendersi bene con Milik). In particolare, per il Valencia erano essenziali i suoi movimenti a venire incontro per aprire il gioco sugli esterni. Si tratta di un giocatore che è solito agire molto dentro al campo.