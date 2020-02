Roma, 20 i convocati di Fonseca per il Gent. Ancora out Diawara

Roma, Fonseca convoca 20 giocatori per la trasferta contro il Gent. Out Pellegrini, ancora ai box Amadou Diawara

Al termine della rifinitura odierna e prima della partenza per il Belgio, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori della Roma convocati per la trasferta contro il Gent. Nell’elenco non figurano Pellegrini e Diawara, oltre gli infortunati di lungo corso. La lista completa:

PORTIERI: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

DIFENSORI: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Perotti, Villar, Veretout, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.