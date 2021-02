Roma, agente Veretout: «Tiago Pinto mi ha confidato una cosa»

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di tuttomrcatoweb.com del futuro del centrocampista della Roma

FUTURO – «Diventare una bandiera? Oggi bandiera è una parola grossa, sicuramente può diventare nei prossimi anni sempre più un punto di forza di questa nuova Roma americana».

TIAGO PINTO – «Devo dire che mi ha fatto davvero un’ottima impressione, persona seria e di poche parole. Abbiamo parlato di rinnovo e ne riparleremo più avanti. Lui mi ha detto in maniera molto sincera che adesso dovranno prima occuparsi di altri rinnovi, dei contratto di quei calciatori con scadenza più breve, ma poi arriverà anche il turno di Jordan e noi non abbiamo problemi nell’aspettare un mese e mezzo o anche due. Per noi era importante conoscere la considerazione che la società ha del ragazzo e Tiago Pinto gli ha subito riconosciuto un grande valore».