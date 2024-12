Roma, la squadra al lavoro in vista del Lecce: seduta in palestra e tre assenti

La Roma al lavoro in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce: sessione di palestra con la squadra e tre assenti

La Roma è al lavoro per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Per la squadra di Ranieri oggi seduta di palestra per la squadra e come riportato da TMW, alla sessione di allenamento non hanno partecipato Mario Hermoso, Bryan Cristante e Mats Hummels, quest’ultimo alle prese con dei fastidi muscolari dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Contro i salentini, forti del pareggio ottenuto contro la Juve, il tecnico testaccino cercherà i suoi primi tre punti dal suo ritorno in giallorosso: al momento ha rimediato due sconfitte in campionato con Napoli e Atalanta e un pareggio in Europa League con il Tottenham.