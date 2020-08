La Roma non ha ancora trovato un accordo con il Besiktas per la cessione al club turco del difensore Davide Santon

La Roma non ha ancora raggiunto l’accordo con il Besiktas per la cessione di Davide Santon secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com.

A questo punto non si può escludere una permanenza in Italia per il difensore ex Inter. Su di lui vi è infatti l’interesse del Genoa e del Parma che hanno già fatto un sondaggio per acquistare il giocatore attualmente in forza alla Roma.