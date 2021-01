Brutte notizie per la Roma in vista del match di domani contro il Crotone: problema muscolare per Edin Dzeko. Le ultime

Pessime notizie per la Roma alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone. Durante l’allenamento di rifinitura Edin Dzeko ha patito un risentimento muscolare.

Il capitano giallorosso non verrà rischiato, in attesa di capire se sarà disponibile anche per il prossimo impegno contro l’Inter. Al posto del bosniaco giocherà Borja Mayoral.