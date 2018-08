Rigoni alla fine del primo tempo di Roma Atalanta afferma di essere sorpreso della superiorità sul campo espressa dalla sua squadra

La partita tra Roma e Atalanta sembrava indirizzata in favore dei giallorossi fin da subito grazie al magnifico gol di tacco di Javier Pastore al secondo minuto. Al 19esimo i bergamaschi trovano il pareggio con Castagne e la squadra di Di Francesco sembra accusare decisamente il colpo. Al 22esimo Rigoni porta prima in vantaggio l’Atalanta e poi supera ancora Olsen per la rete del 3 a 1 al 38esimo. Alla fine della prima frazione di gioco l’autore della doppietta ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Non mi aspettavo questa superiorità, serve grande concentrazione nella ripresa», ha dichiarato Rigoni. Evidentemente la migliore condizione fisica dei giocatori dell’Atalanta, che hanno iniziato in anticipo la preparazione per arrivare pronti agli impegni in Europa League, è stato un fattore che ha favorito i bergamaschi sul campo dell’Olimpico. Di Francesco ora dovrà trovare le giuste soluzioni per permettere alla Roma di rimontare. Inter-Torino e Napoli-Milan dimostrano infatti che in questa stagione le partite non sono chiuse nonostante lo scarto di gol sembri insormontabile.