Pastore segna il gol dell’1 a 0 nel match tra Roma e Atalanta con un magnifico colpo di tacco

Per i tifosi della Roma non c’è stato nemmeno il tempo di sedersi sul divano visto che a farli sobbalzare dal proprio posto a sedere ci ha pensato Javier Pastore a pochi secondi dal fischio d’inizio. Il trequartista argentino ha firmato il gol dell’1 a 0 nella sfida casalinga con l’Atalanta con un magnifico colpo di tacco. Pastore al secondo minuto di gioco raccoglie il pallone messo in mezzo all’area da Cengiz Under e con le spalle alla porta lo infila in rete senza che Pierluigi Gollini possa fare nulla per fermarlo. Per l’ex Paris Saint Germain si tratta del 15esimo gol in Serie A e il primo con la maglia della Roma.

I supporter giallorossi almeno per qualche momento avranno certamente dimenticato il fastidio per l’improvviso trasferimento di Kevin Strootman al Marsiglia. A tal proposito il ds Monchi ha confermato che nessuno ha costretto il giocatore a partire.