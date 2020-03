Roma, attese spiegazioni dalla Uefa: situazione grottesca

Roma, situazione grottesca per Fonseca e i suoi giocatori. Adesso la società attende delle delucidazioni dalla Uefa

Era nell’aria e adesso è confermato. Siviglia-Roma non si giocherà, per la decisione presa del Governo spagnolo negli ultimi giorni di bloccare i voli provenienti dall’Italia. Comprensibile, alla luce di tutta la situazione con cui si sta battendo l’Europa.

Quello che non appare ben chiaro è il grottesco comportamento della Uefa, che non ha dato indicazioni di nessun tipo a riguardo. Se dopo settimane piene di polemiche la Serie A è riuscita a fermarsi, lo stesso non si può dire dell’organizzazione internazionale. I giallorossi, adesso, sono tra i quei club che attendo delucidazioni.