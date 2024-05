Roma Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: «Ecco come giocheremo. Ambiente fantastico, sarà un piacere sfidare De Rossi»

Il tecnico Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha parlato della sfida europea contro la Roma, valevole per l’andata

STAGIONE – «Quella che è cambiata è tutta la stagione che stiamo facendo, nell’idea di gioco e nella convinzione di entrare in campo e anche oggi siamo qui a Roma con la stessa determinazione, in un ambiente fantastico per giocare questa semifinale in una serata speciale»

FORMAZIONE – «Abbiamo tante opzioni, fortunatamente nessun infortunato, abbiamo scelto questo undici con la speranza che vada bene»

IDEA DI GIOCO – «Giocare il gioco più completo possibile è la nostra ambizione, ci saranno fasi nelle quali dovremo difendere bene e con sacrificio, altre in cui dovremo essere più propositivi, continuando a giocare come stiamo giocando»

DE ROSSI – «Sarà un piacere, perché è un allenatore della mia generazione: stiamo iniziando, io è da poco che occupo questo ruolo, ce ne sono altri che hanno molta più esperienza di me, da cui c’è solo da imparare»