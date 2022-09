Roma, ‘Joya’ Belotti: i giallorossi ritrovano l’intesa offensiva

La Roma torna alla vittoria in Europa e lo fa con una prova importante contro l’Helsinki: Dybala svolta la gara, Belotti la chiude

La Roma torna alla vittoria in Europa e lo fa con una prova importante contro l’Helsinki: Dybala svolta la gara, Belotti la chiude.

Nella ripresa Mourinho ha messo in campo i quattro tenori, con Pellegrini, Zaniolo e Dybala a supporto della punta. La Joya sblocca il match e poi per i giallorossi è tutto più facile. A chiuderla è il primo gol in giallorosso di Belotti. Un’intesa ritrovata, erano insieme a Palermo da giovani. Si sono ritrovati a Roma più maturi. Il Gallo deve entrare in condizione, ma già trovare l’intesa coi compagni è importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.