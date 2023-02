Roma, Bove: «Zaniolo? Da questo punto di vista non mi sento nessuno per giudicare o aggiungere qualcosa»

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha parlato in merito alla situazione Nicolò Zaniolo. Ecco le sue dichiarazioni

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha parlato a Sportmediaset in merito alla situazione Nicolò Zaniolo.

ZANIOLO – «Di Zaniolo hanno già parlato la società e l’allenatore. Da questo punto di vista non mi sento nessuno per giudicare o aggiungere qualcosa. Hanno già chiarito tutto loro».

MOURINHO – «Siamo andati a vedere la Primavera perché il settore giovanile della Roma insegna a essere molto legati. Ho molta riconoscenza per Mourinho perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Il consiglio principale che ci dà è di continuare a lavorare. Il fatto che ci chiami bambini è un modo carino per dimostrare affetto nei nostri confronti».