Roma Brighton, De Zerbi: «Ecco chi recupera e chi no»

Il tecnico dei Seagulls fa la conta degli infortunati in vista della sfida europea contro la squadra di Daniele De Rossi

Il Brighton è uscito dalla FA Cup per mano del Wolverhampton, decisivo il timbro di Lemina dopo due minuti. Nella conferenza post-partita, De Zerbi si è soffermato anche sul discorso infortunati in vista della Roma e non solo.

INFERMERIA – «Spero che Lamptey possa essere disponibile, anche Veltman. Per Milner ci serviranno altre due-tre settimane. Abbiamo perso Jack Hinshelwood, che è stato molto importante per noi, così come Mitoma. Per quanto riguarda Joao Pedro ci vorranno due o tre settimane ancora, mentre Ferguson spero che possa giocare sabato»