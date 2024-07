Cafù CONSIGLIA la Roma: «Wesley è da prendere SUBITO, su De Rossi dico QUESTO»

Le parole di Cafù, ex terzino brasiliano, sulle mosse di calciomercato della Roma e il percorso di Daniele De Rossi

Cafù ha parlato a Il Messaggero del futuro della Roma.

DE ROSSI – «Non è facile fare l’allenatore in una piazza come Roma. Sta facendo davvero molto bene. Io non posso che dirgli “in bocca al lupo Mister De Rossi».

CONSIGLI DI MERCATO – «Quello molto forte è Endrick, ma ormai è andato al Real Madrid. Però, io punto su Wesley del Corinthians. È un esterno sinistro bravissimo. Lui sarà la nostra prossima gioia. Ecco perché dico alla Roma di prenderlo. Senza dubbio, consiglio lui».