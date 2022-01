Roma, Tiago Pinto: «Vogliamo vincere. Mercato? Preso chi volevamo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il direttore generale della Roma Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Cagliari

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni del Dg della Roma:

PARTITA – «Io credo che più che la classifica sia la lotta con noi stessi, dobbiamo vincere. le ultime due sconfitte sono state pesanti, il calcio è così. Oggi abbiamo una opportunità per vincere in una stagione che è lunga, mancano ancora 7 partite e siamo qua per vincere».

MERCATO – «Io credo che il mister abbia parlato bene, io cerco sempre di essere oggettivo in quello che facciamo, il mercato di gennaio deve essere un mercato in cui prendi i giocatori subito. Purtroppo non sono riuscito ad andare tanto veloce, ma credo che arrivare al 12 gennaio con due obiettivi è buono».