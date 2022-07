Roma, Caprari: «Dybala importante, ma per lo Scudetto...»

Il neo acquisto del Monza, Caprari, ha commentato l’arrivo di Dybala alla Roma: «Ottimo acquisto, ma non credo possa lottare per lo Scudetto»

L’attaccante del Monza, Gianluca Caprari ha commentato l’arrivo di Dybala alla Roma. Di seguito le sue parole al Corriere dello Sport.

DYBALA – «Dybala è stato un acquisto importante, ed è allenato da uno dei migliori allenatori al mondo. Ora la Roma può fare un campionato di vertice, non credo possa giocarsela per lo Scudetto».

PASSATO ALLA ROMA – «Quando avevo 18 anni Luis Enrique mi utilizzò in Europa League dopo che l’anno prima Montella mi aveva fatto esordire in Champions League. A gennaio di quell’anno mi cercò il Pescara e decisi di andare a giocare lì. Luis Enrique mi chiese di non andare promettendomi più spazio in campo, ma decisi di non ascoltarlo perché volevo mettermi alla prova».