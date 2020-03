Roma, c’è un rebus Schick da risolvere: la situazione del ceco

Roma, da risolvere la situazione legata a Schick. Il Lipsia ha possibilità di riscattarlo, ma a Trigoria potrebbero anche riabbracciarlo

In attesa di capire come andrà a finire (se finirà) la stagione attuale, la Roma ha delle cose a cui deve iniziare a pensare. Per esempio la situazione legata a Patrik Schick, in prestito al Lipsia fino al 30 giugno. I tedeschi hanno libera facoltà di riscattarlo, per una cifra che farebbe piuttosto comodo ai giallorossi.

Tuttavia non è detto che il club di Bundesliga abbia la liquidità per acquistarlo definitivamente. Ragion per cui, sottolinea il Corriere della Sera, un ritorno nella Capitale non è un’opzione troppo remota, considerate anche le possibili difficoltà del mercato derivate dall’emergenza sanitaria.