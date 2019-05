Roma, contro il Sassuolo si soffrono le ricezioni di Duncan

La Roma non sempre ha coperto bene il centro del campo contro il Sassuolo, con Duncan e Locatelli ben trovati tra le linee.

La Roma ha molto patito la posizione degli interni del Sassuolo, Duncan e Locatelli. Quando poi i giallorossi si sono difesi col 442 (e non più col 451), gli ospiti hanno faticato a coprire gli spazi interni.

Fortunatamente, il Sassuolo non sempre ne ha approfittato del migliore dei modi. Come per esempio nella situazione sopra: Duncan può lanciare Djuricic verso la porta. Tuttavia, Mirante riesce a recuperare e a stroncare una potenziale occasione pericolosa.