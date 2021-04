Roma, Cristante: «L’Atalanta non poteva dilagare. Contento per il gol»

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Atalanta

PRESTAZIONE – «Alla fine potevamo anche vincerla, abbiamo avuto un po’ di occasioni. Siamo stati cattivi, peccato per il finale. Non penso che l’Atalanta potesse dilagare, abbiamo avuto occasioni in contropiede. Potevamo vincerla alla fine, peccato. Sono contento per il gol e per il pareggio, va bene così. Era tanto che mi mancava, speriamo di riabituarci».

CAGLIARI E MANCHESTER UNITED – «Sono tutte finali ormai, sappiamo che dobbiamo mettere la testa al Cagliari e poi fare di tutto per provare a raggiungere la finale».