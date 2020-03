Roma, da Zaniolo buoni segnali: e ora può sperare nell’Europeo

Roma, da Zaniolo ottimi segnali dopo l’infortunio al ginocchio. Il classe ’99 migliora e spera negli Europei del 2021

La grande forza di volontà di Nicolò Zaniolo potrebbe far sì che i tempi di recupero dall’infortunio al ginocchio si riducano notevolmente. Il giocatore della Roma ha mostrato buonissimi progressi nei quasi due mesi dall’intervento, e ora attende la visita di controllo con Mariani.

Check che, per forza di cose, è stato rinviato. Il classe ’99 ovviamente “tifa” per lo slittamento degli Europei, in modo da poter essere un serio candidato, l’anno prossimo, a partecipare con l’Italia di Mancini.