Roma, De Rossi: «Lukaku? Non mi interessano solo i gol, i tifosi...»

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Feyenoord

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord di Europa League.

PARTITA– «Se loro recuperano quei due-tre giocatori che non c’erano l’altra volta sicuramente avranno più qualità. Tra le due squadre non c’è dislivello. Credo non sia una follia vedere una partita simile a quella dell’andata. In quanto bivio e in quanto partita decisiva, sposta tanto. Sentiamo quel brivido delle partite da dentro o fuori. Da giocatore ne ho fatte tante, da allenatore no ma la preparo nello stesso modo».

DYBALA E LUKAKU– «Io penso che quando andiamo ad analizzare i giocatori dobbiamo vedere di più dei semplici gol. Io valuto le prestazioni e loro stanno entrando nella mia idea di gioco. Sono contento di loro. Dovremo passare il turno con o senza i gol di Dybala e Lukaku».

TIFOSI– «E’ qualcosa che non ci lascia indifferenti. Dovevamo ricreare quell’unione e più di così non ne entrano, ne siamo contenti. E’ una responsabilità per noi».