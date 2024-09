Roma, De Rossi: «Zalewski NON è una MIA scelta, su Hummels e Hermoso dico QUESTO»

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia del Genoa

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma.

ZALEWSKI – «Non penso sia definitiva la sua esclusione, credo sia legata al contratto in scadenza. La decisione l’ha presa la società e me l’ha comunicata. Qualora trovasse un accordo potrebbe essere reinserito. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, stavolta parlatene con la società o con il suo agente».

HERMOSO E HUMMELS – «Sicuramente ci danno delle possibilità in più, delle ulteriori varianti. Aumentano la nostra esperienza. Avere giocato partite in Champions League in altri livelli aiuta sicuramente. Ovviamente hanno bisogno di un po’ di tempo per arrivare al 100% della condizione, però questo poi lo valuteremo di partita in partita e di necessità e necessità. Sono pronti per giocare capiremo se dal primo minuto o a partita in corso. Dalla prossima settimana abbiamo una partita ogni tre giorni quindi penso che ci sarà bisogno di tutti quanti indistintamente. Senza pensare al minutaggio».

DOVBYK – «È pronto a giocare e giocherà. È un giocatore importantissimo per noi. È un nostro attaccante e ci abbiamo puntato tanto. A Torino abbiamo fatto una buona partita ma tra il dire che abbiamo fatto una buona partita e il risultato ed essere contenti ce ne passa. Per me le grandi partite sono altre. A Dovbyk basterà sbloccarsi e appena lo farà secondo me non si fermerà più».