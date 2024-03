Roma De Rossi, i numeri della sua gestione sono da Scudetto

La cura De Rossi ha mostrato i suoi effetti in casa Roma: i giallorossi sono primi per gol segnati e secondi solo all’Inter per i punti

Daniele De Rossi, con la vittoria di ieri contro il Sassuolo, ha confermato l’ottimo momento di forma della Roma. Dal suo arrivo sulla panchina, come riportato da Opta, i giallorossi sono la squadra in Italia che ha segnato di più: 23 gol e una percentuale realizzativa del 25%, la più alta della Serie A. La squadra è inoltre seconda nel numero di punti conquistati dall’arrivo del nuovo tecnico, con 22, tre in meno dell’Inter.

Oggi è arrivata anche la benedizione di Francesco Totti, che ha così commentato: «Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità».