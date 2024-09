Roma, per il debutto Juric si affida a Dybala; minacce alla CEO: sotto scorta

Roma, oggi il debutto di Ivan Juric che si affida alla qualità di Dybala; intanto non scema la rabbia dei tifosi: la CEO sotto scorta

Ivan Juric inizia la sua avventura da tecnico della Roma oggi: alle 18.00 i giallorossi – oggi nel blu della terza maglia – affrontano il sorprendente Udinese di Runjaic. Per l’occasione il tecnico ex Verona e Torino vorrà dare quel quid in più di cattiveria e in attacco si affida a Dybala: «Paulo è un giocatore intelligente – ha commentato in conferenza stampa – sappiamo tutte le sue qualità. In questi giorni ho visto che fa tutte le fasi benissimo. Lui è un giocatore di grandissima qualità».

Intanto continua la protesta dei tifosi romanisti dopo l’esonero di De Rossi, in particolare contro la CEO Lina Souloukou. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigente greca, con la sua famiglia, è stata sottoposta ad una misura di tutela da parte delle forze dell’ordine.