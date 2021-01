Roma, Diawara può partire: due club interessati

Calciomercato Roma: Amadou Diawara può partire in questo mercato, due club in corsa

Con l’esplosione di Villar, le porte per scendere in campo si sono ulteriormente ridotte per Amadou Diawara. Il centrocampista sarebbe così finito nella lista dei partenti della Roma per questa finestra di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Libero, sull’ex Napoli ci sarebbe l’interesse di due club: l’Hellas Verona in Serie A e il Fenerbahce in Turchia. Prima del via libera, però, il club giallorosso vorrebbe trovare un sostituto.