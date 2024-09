Roma, il neo acquisto Dovbyk è TORNATO a Trigoria: previsti DOMANI altri test per valutare le sue CONDIZIONI

Roma, Dovbyk è TORNATO a Trigoria: previsti DOMANI altri test per valutare le sue CONDIZIONI. Le ultimissime in casa giallorossa

Il quotidiano il Romanista oggi lascia spazio al neo acquisto giallorosso Artem Dovbyk e al suo ‘fastidio‘ all’adduttore accusato dopo la sfida Juventus–Roma. L’attaccante, dopo una visita dallo staff della nazionale, è tornato così a Trigoria, stesso percorso che sembrava dover toccare anche a Pellegrini. Il capitano però, mandato in campo da Spalletti nella sfida Francia-Italia, è stato poi sostituito metà partita, lamentando una contrattura muscolare.

Sabato poi sembrava tutto fatto per il suo rientro a Roma, ma dopo un controllo dello staff azzurro, si è optato per una sua permanenza. Ieri Pellegrini si è allenato a parte, ma ci sarà a Budapest, dove gli azzurri questa sera affronteranno Israele, match valido per la seconda giornata di Nations League. La Roma avrà, come molte altre squadre, da qui alle prossime settimane un calendario molto inteso.