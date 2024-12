Roma, Ranieri apre all'addio di Dybala: «Mi fa piacere averlo, ma se ha altre priorità...»

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha aperto alla cessione di Paulo Dybala nel mercato di gennaio: «Se vuole andare via e ci sono offerte…»

Claudio Ranieri, intervistato da Sportmediaset, ha aperto all’addio di Paulo Dybala alla Roma. Di seguito le sue parole.

DYBALA – «Ciascuno fa il suo gioco e il suo lavoro. A me fa piacere avere Dybala e metterlo in campo quando sta bene, ma se ha altre priorità bisogna essere d’accordo in due in due. Se il ragazzo non vuole restare e c’è una possibilità… io voglio solo giocatori che siano contenti di restare. Comunque io non ho avuto segnali sulla sua voglia di partire».

COPPA ITALIA – «La Coppa Italia può essere un’occasione di riscatto. Abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile col Como per essere la Roma e ci teniamo alla Coppa Italia, la Roma l’ha vinta nove volte. Io ci tengo, i tifosi ci tengono e anche i nostri ragazzi ci tengono”. “Ora pensiamo alla Samp. I blucerchiati hanno cambiato allenatore e vorranno mettersi tutti in mostra – ha proseguito -. Sarà una partita da prendere con le molle, dovremo essere pronti e tenaci»

MERCATO – «Dopo il Como la società ha deciso di avviare una rivoluzione? Dite sempre che la proprietà non parla e invece parla. Non commento quello che ci diciamo con la proprietà, resta tra noi”. “Saremo vigili e terremo gli occhi aperti cercando di portare dei giocatori che siano da Roma e che migliorino la squadra che abbiamo – ha concluso il tecnico giallorosso -. Prendere per prendere non mi interessa per lavare la faccia ai nostri tifosi. Se si può migliorare, si migliora. Altrimenti restiamo così».