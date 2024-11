Roma, c'è un giallo Dybala: è pronto a giocare, ma Juric... le ultime

Roma, c’è un giallo Paulo Dybala: il calciatore si sente in grado di giocare, ma Juric lo esclude dalla lista contro il Bologna

C’è un ennesimo caso che scoppia in casa Roma ed è quello di Paulo Dybala. Il calciatore non sarà della partita contro il Bologna, Juric infatti ha preferito non convocarlo, spiegando che il calciatore era ancora alle prese con dei fastidi fisici e ha preferito non rischiarlo.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la decisione però ha sorpreso la Joya, che si aspettava di essere in campo già giovedì in Europa League contro l’Union SG. Nel contratto di Dybala esiste una clausola che rinnovo automatico per una ulteriore stagione in caso del 55% delle presenze da almeno 45′ nel triennio: che sia questo il motivo dietro la decisione del tecnico giallorosso?

Portieri: Marin, Ryan, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé