Le ultime sul futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, nel mirino del Galatasaray per il calciomercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’agente di Paulo Dybala avrebbe incontrato la dirigenza del Galatasaray nelle ultime ore per ascoltare una proposta in vista del calciomercato di gennaio. L’offerta al giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro netti a stagione.

Nonostante l’importante proposta economica, la volontà dell’argentino sarebbe però quella di non salutare la Roma già a gennaio, a meno che la società non decida pubblicamente di venderlo e quindi liberarlo. Il Galatasaray vorrebbe un’operazione senza indennizzo, dal momento che l’ex Juve è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e il rinnovo scatterebbe solo a determinate presenze. Un possibile rinnovo a diverse condizioni è un argomento che finora non è mai stato affrontato tra la Roma e l’argentino.