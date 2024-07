Roma, Dybala si RACCONTA: «La sconfitta in finale di Europa League mi ha DISTRUTTO, non volevo più uscire di casa»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, sulla grande delusione della finale persa contro il Siviglia. I dettagli

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato al podcast Donde Vamos Cuando Sonamos della sua esperienza in giallorosso.

MONDIALE ARGENTINA – «Per un calciatore è il massimo vincere il Mondiale, ma il mio obiettivo è vincere altri trofei, continuare a segnare e a giocare. Il Mondiale è il massimo, ma voglio vincere anche altri trofei».

FINALE EUROPA LEAGUE – «Dopo il Mondiale con l’Argentina, avevo un’altra finale molto importante da giocare con la Roma. L’abbiamo persa e questa cosa mi ha distrutto emotivamente. Ero completamente a pezzi. Non ce la facevo più, volevo solamente tornare a casa e non uscire più. La sconfitta mi ha colpito molto duramente. Per noi, in quel momento, sarebbe stato qualcosa di storico, come vincere la Coppa del Mondo. Per la gente di Roma sarebbe stato qualcosa di unico in tutta la loro storia. Ero a Roma da un anno e tutti mi chiedevano: ma come hai fatto a sentire questa sconfitta così tanto? Io non lo so… Il tempo passato insieme al gruppo squadra, il vivere la città, il conoscere la gente, lo spogliatoio… Mi ha ucciso il fatto di aver perso quella finale. Così per rispondere alla tua domanda precedente… Non c’è paragone tra la finale del Mondiale e quella di Europa League, ma perdere contro il Siviglia mi ha distrutto».