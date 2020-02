Roma, Dzeko e la carica dei…101. Il bosniaco ci prova

Roma, Dzeko alla ricerca del gol numero 101 con la maglia giallorossa. Il bosniaco va in rete da ben tre partite consecutive

Edin Dzeko non vuole fermarsi. E stasera contro il Bologna proverà a realizzare il gol numero 101 con la maglia della Roma. Il bosniaco è già nell’Olimpo dei bomber capitolini, e dopo aver realizzato la centesima marcatura sabato sera contro il Sassuolo ci proverà nuovamente. Il prossimo obiettivo è Vincenzo Montella.

L’attaccante giallorosso va a segno da ben 3 partite consecutive, rispettivamente con Genoa, Lazio e i già citati emiliani. È in un momento di forma convincente e non vuole perdere il treno su cui è salito nelle ultime settimane. Per far risalire la Roma c’è sicuramente bisogno di lui.