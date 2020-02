Roma, Dzeko: «Euro 2020 con la Bosnia? Sarebbe un sogno»

Edin Dzeko ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia della Nazionale: ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Roma e della Bosnia

Intervistato dai canali ufficiali della UEFA, Edin Dzeko non ha nascosto il suo desiderio di partecipare agli Europei con la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni.

«Qualificazione a Euro 2020? Non sarebbe una cosa da poco e significherebbe molto per me come giocatore. Tutti sogniamo di giocare in grandi competizioni con la nostra squadra nazionale. Dopo la Coppa del Mondo in Brasile, questa sarebbe in qualche modo la ciliegina sulla torta della mia carriera in Nazionale».