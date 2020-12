Roma, Dzeko: «Non sono al top. Napoli? Sconfitta dimenticata»

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

«Abbiamo analizzato insieme la sconfitta di Napoli, ora vogliamo ripartire. Come sto? Ho vissuto venti giorni chiuso in casa per il Coronavirus, non posso essere al top della condizione: ma piano piano sto migliorando, spero di essere al meglio già per la prossima settimana».